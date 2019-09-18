رياضة | ننشر أسباب الجبلاية في اختيار مدرب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسباب الجبلاية في اختيار مدرب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خلال الساعات الجارية ملف المدير الفني للمنتخب الوطني وسط اقتراب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من تدريب الفراعنة خلفاً للمدرب المقال خافيير أجيري.

وأستند اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني لاختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول على معايير معينة.

وبحسب المعايير فإن اختيار المدير الفني تم بناء على معايير احترافية عالمية ولم يتم بشكل عشوائي، حيث استندت اللجنة المؤقتة في اختياراتها إلى معايير فنية كبيرة غير مسبوقة في مجال الرياضة المصرية شملت جمع المعلومات والسير الذاتية والمقابلات الشخصية وتحليل الإحصائيات عبر برامج إلكترونية متطورة بجانب الاستعانة بآراء خبراء وشيوخ الكرة المصرية لسؤالهم عن أسباب وما هي الصفات الواجب توافرها فى الجهاز الفني لمنتخب مصر.

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وتضمنت جلسات الاستماع الاستعانة بآراء شيوخ الرياضة المصرية، مثل الكابتن طه إسماعيل وعلي أبو جريشة وعبد المنعم الحاج وآخرين من كبار المهنة فى أوقات مختلفة طوال الوقت الماضية لتحديد معايير فنية لاختيار من هم يقودون المنتخب في الفترة القادمة.

وحتى الآن يبرز اسم إيهاب جلال مرشحاً بقوة كمديرا فنيا للفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجييري، ويضم جهازه المعاون كلا من: حمد إبراهيم، طارق مصطفي، محمد شوقي، ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمي، وعماد متعب مديرا للكرة.

وعقدت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، اجتماعًا بمراقبي المباريات، بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد بالجزيرة، تخلله محاضرة تثقيفية ألقاها اللواء محمد علي، واسماعيل والي المحاضر الدولي بالاتحاد الإفريقي، الذي قام بشرح التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم وطبيعة الدور الذي يقوم به مراقب المباراة.