رياضة | النصر يعلن طرح "التذاكر الإلكترونية" أمام جماهيره لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يعلن طرح "التذاكر الإلكترونية" أمام جماهيره لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي النصر السعودي في بيان رسمي له، بأن قد قرر طرح التذاكر الإلكترونية لأول مرة، وذلك مع إنطلاق مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الحزم يوم الجمعة المقبلة، وهذا ضمن الجولة الرابعة في بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ذكر "فراج الشمري" مدير العمليات في نادي النصر السعودي، بأنه يجب على الجماهير بأن تسجل كل الملاحظات على تجربة التذاكر الإلكترونية، وتقديم المقترحات إلى اللجان المسؤولة في نادي النصر، وذلك من تلافيها سريعاً، وأصلاح كل عيوب هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن.

وأشار الشمري في حديثه إلى كون تأخر إطلاق هذه التجربة، يرجع إلى كون إدارة العالمي كانت تحاول أي عقبات أو مشاكل قد تواجه الجماهير النصراوية بعد إطلاق هذه التجربة.

يذكر أن نادي النصر سوف يلعب مباراته يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الملك فهد الدوي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى النصر إلى تعويض إخفاقه في الجولة الماضية، بعد التعادل أمام نادي الشباب السعودي في ديربي الرياض.

وفي سياق آخر، تلقت جماهير نادي النصر السعودي صدمة كبيرة، وذلك بعد ظهور أنباء عن إحتمالية غياب النجم البرازيلي، جوليانو، عن صفوف الفريق في مباراة الحزم، وذلك بعدما تلقى اللاعب كدمة قوية في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي السد القطري في إطار مباريات دور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال لموسم 2019.