رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر Real Madrid and Paris دوري أبطال أوروبا LIVE MATCH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر Real Madrid and Paris دوري أبطال أوروبا LIVE MATCH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر KORA ONLINE لقمة مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بين فريق ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء".

كورة أونلاين KORA ONLINE بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة الأوروبية.

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كورة بلس اتش دي KORA PLUS HD من المتوقع أن يبدأ نادي ريال مدريد مباراته اليوم ضد باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كورتوا، الدفاع: ميندي – ميليتاو – فاران – كارفاخال، الوسط: كروس – كاسيميرو – خاميس، الهجوم: بيل – هازارد – بنزيما.

كول كورة اتش دي COOL KORA HD توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان سيبدأ مباراته ضد ريال مدريد بتشكيل متوقع مكون من: حراسة المرمى: نافاس، الدفاع: بيرنات – سيلفا – كيمبيمبي – مونييه، الوسط: فيراتي – ماركينيوس – جايا، الهجوم: دي ماريا – إيكاردي – سارابيا.

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