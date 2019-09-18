اونلاين | رابط Youtube مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بث مباشر كورة جول KORA LIVE يلا شوت الجديد رابط ماتش الريال NEW

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يحل فريق ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دى برانس، معقل الفريق الفرنسى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان:-

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "بارك دى برانس"، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي،

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان:-

تنقل المباراة حصريًا على الهواء مباشرة عبر قناة BEIN SPORT HD الأولى التابعة لشبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية؛ المالكة للحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان:-

تذاع المباراة عبر موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على يلا شوت مشاهدة، بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا.

كما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على كورة اون لاين بث مباشر بجودة عالية بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي و1 Bein Sports مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان:-

من المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأول للكرة بنادي ريال مدريد بالمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو بديلًا لراموس، وأن يضع بفاران في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيدفع بتوني كروس، كاسيميرو، رودريجيز، وسيقود هجوم الفريق المكلي الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدر ميليتاو - رافائيل فاران - داني كارفاخال

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خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - خيمس رودريجيز

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - جاريث بيل

يعاني الملكي من الغيابات، وتضم قائمة غيابات الريال الدولي الإسباني ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش، والبرازيلى مارسيلو، وإيسكو، وفيديريكو فالفيردى؛ لتعرضهم لإصابة، بلإضافة لغياب الثنائي سيرجيو راموس، وناتشو وذلك بسبب الإيقاف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثانية في مواجهة أياكس الموسم الماضي

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان في مواجهة ريال مدريد:-

سيبدأ توماس توخيل لوبيز، مدرب الفريق الأول للكرة بنادي باريس يان جيرمان بالدفع بتياجو سيلفا وخوان بيرنات في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي إيريك ماكسيم تشوبو، بديلًا لكافاني

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: لايفن كورزاوا - تياجو سيلفا - خوان بيرنات - كولين داجبا - إدريسا جاي - ماركو فيراتي

خط الوسط: بابلو سارابيا - ماورو إيكاردي - أنخل دي ماريا

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج

وتضم قائمة غيابات باريس سان جيرمان نيمار بسبب حكم الإيقاف من قبل اليويفا لمدة 3 مباريات، بالإضافة للفرنسي الدولي كيليان مبابي، وعبدو ديالو والمهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني، لعدم تعافيهم من الإصابة.

وضع ريال مدريد وباريس سان جيرمان:-

ويعاني الملكي من حالة من التخبط منذ الموسم الماضي؛ والذي بدأ برحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وخروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمرت هذه الفترة الصعبة حتى بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي تمكن من التغلب على هذه الصعوبات في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني؛ ليحتل المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأحمر والأسود بنقطتين.