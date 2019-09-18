اونلاين | يلا شوت plus مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ستكون منقولة الآن على beIN SPORTS HD 1

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يستضيف فريق باريس سان جيرمان بطل فرنسا نظيره فريق ريال مدريد بطل إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دى برانس، معقل الفريق الفرنسى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني الملكي من حالة من التخبط منذ الموسم الماضي؛ والذي بدأ برحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وخروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمرت هذه الفترة الصعبة حتى بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي تمكن من التغلب على هذه الصعوبات في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني؛ ليحتل المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأحمر والأسود بنقطتين.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان:-

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "بارك دى برانس"، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي،

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان:-

تنقل المباراة حصريًا على الهواء مباشرة عبر قناة BEIN SPORT HD الأولى التابعة لشبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية؛ المالكة للحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سا جيرمان:-

تذاع المباراة عبر موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على يلا شوت مشاهدة، بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا.

كما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على كورة اون لاين بث مباشر بجودة عالية بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي و1 Bein Sports مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.