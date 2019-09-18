اونلاين | رونالدو يسجل يوتيوب مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر PLUS LIVE كورة اونلاين ماتش يوفنتوس رابط مباشر NOW

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي، على ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الوخيبلانكوس، ضمن افتتاح اليوفي لمبارياته في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE.

حرصًا على مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس حصريًا على قنوات beIN SPORTS HD 3،، وArena Sport 4، وMovistar Liga de Campeones HD1، وPolsat Sport Premium PPV 3 HD

، وBT Sport ESPN، وRMC Sport 2.

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بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس كول كورة COOLKORA، حيث يسعى يوفنتوس الإيطالي لإستهلال مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا من خلال تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد العنيد أقوى منافسي اليوفي في المجموعة.

وكان أتلتيكو مدريد قد ودع منافسات النسخة الماضية مبكرًا من دور المجموعات، بعد الخسارة في مباراة والفوز في مثلها والتعادل في 4 مباريات،في مفاجأة من العيار الثقيل، ليتأهل بذلك العملاق المدريدي إلىة بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث، بث مباشر للمباراة Kora Online.

بينما يتطلع النادي الإيطالي لإنطلاقة قوية في بداية مشواره بالبطولة في الموسم الحالي، ولكن المباراة لن تكون سهلة على أبناء البيانكونيري في ظل النتائج الإيجابية التي يمر بها أتلتيكو منذ بداية الدوري، على الرغم من تعثره في الجولة الماضية بالليجا، وسنشهد صراع ثنائي بين رونالدو والعملاق اوبلاك حارس الروخيبلانكوس.

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يلا شوت Yalla Shootمباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، للاستمتاع بمباراة قمة في أولى مباريات دور المجموعات، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري Yalla Shoot 7sry، حيث نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الكأس الدولية للأبطال في استعدادات الموسم الجديد، بهدفي جواو فيليكس الموهبة البرتغالية الشابة للروخيبلانكوس، وهدف سامي خضيرة لليوفي.