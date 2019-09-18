اونلاين | كورة ستار NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف NEW تابع لايف ماتش يوفنتوس Livestream

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ويحل يوفنتوس ضيفا على أتليتكو مدريد؛ بملعب الأخير واند ميترو بوليتانو بالعاصمة مدريد؛ ضمن افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروب

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ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا الهولندي ماكيلي؛ بالمجموعة الرابعة والتي تضم أيضا كلا من لوكوموتيف موسكو الروسي وبايرن ليفركوزن الألماني؛ حيث يمكنك مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس؛ بدوري الأبطال عبر رابط كوول كورة COOL KORA.

وتنطلق المباراة بين أتليتكو مدريد ويوفنتوس؛ في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ بنقل مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي في افتتاح الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة bein sports HD3؛ بشكل حصري؛ شاهد المباراة عبر رابط كورة أونلاين KOORA ONLINE.

ويدخل يوفنتوس اللقاء؛ سعيا منه في تحقيق الفوز خارج الديار بقيادة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ أملا في التتويج باللقب هذه المرة بعد التدعيمات الأخيرة؛ تابع بث مباشر مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي؛ عبر رابط كورة جوول KOORA GOAL.

بينما يسعى رفاق سيموني المدير الفني لأتليتكو مدريد؛ في تحقيق الفوز وسط جماهيره في إنطلاقة قوية على حساب عملاق إيطاليا؛ تشاهد مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر عبر الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع بخدمة مميزة لجميع متابعيه برابط الأسطورة alostora.