اونلاين | شووت NEW مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر COOL KORA يلا شوت الجديد II7SRY رابط ماتش يوفنتوس GOAL NOW

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس يلا شوت بلس yalaa shoot plas ، اليوم الأربعاء 18_ 9 _2019، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020، والتي ستقام على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ملعب نادي أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر كورة ستار koora Star والقنوات الناقله لها:_

تقام المبارة في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي جرينتش، والعاشرة بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الرسمي والحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويسعى فريق أتلتيكو مدريد لرد اعتباره أمام يوفنتوس الايطالي الذي أقصاه الموسم الماضى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين واحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو اهداف يوفنتوس في مباراة العودة وذلك بعد فوز الاتلتي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، ويدخل أتلتيكو المباراة بعد أن فقد أبرز عناصر فريقه جريزمان الذي انتقل لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت منذ أيام.

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وفي المقابل يسعى يوفنتوس الايطالي للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث كبداية لمواصلة مشواره نحو الأدوار النهائية بقيادة الاسطورة كريستيانو رونالدو والذي يواصل تحطيم الارقام القياسية بعد أن أصبح الهداف التاريخي للبطولة بالإضافة إلى العديد من النجوم التي تلعب لفريق السيدة العجوز.

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