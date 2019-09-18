اونلاين | كورة لايف Real madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. رابط bein sport مشاهدة ريال مدريد بدون تقطيع now

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رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان يلا شوت بلس yalaa shoot plas، اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الفرنسي .

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة لايف koora live والقنوات الناقله لها:-

تقام ريال مدريد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش ، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس HD .

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ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان وحصد النقاط الثلاث كبداية لتحقيق البطولة الرابعة عشر في تاريخه بعد ابتعاده الموسم الماضي عن منصات التتويج في البطولة الاقوى على مستوى الأندية، ويقود المرينجي المدرب الفرنسي زين الدين ومعه مجموعة من أبرز لاعبي العالم بالإضافة إلى أن المباراة ستشهد ظهور الصفقات الجديدة وعلى رأسهم ايدين هازارد الذي تعاقد معه الفريق مطلع الموسم الجاري.

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وفي المقابل يدخل نادي باريس سان جيرمان المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق اللقب بعد العديد من المحاولات الفاشلة في الأعوام الاخيرة، ويغيب عن النادي الفرنسي أبرز نجومه وهم نيمار دا سيلفا وكافاني وكيليان مبابي..

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