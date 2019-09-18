اونلاين | كورة لايف - KOOORAGOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر PSG goal أونلاين اكسترا تايم NOW

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YALLA SHOOT ، شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، يستضيف ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان مباراة قوية أمام منافس صعب وهو ريال مدريد الإسبانى فى إفتتاح مباريات الفريقين ببطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ضمن مباريات المجموعة الأولى والتى تضم أيضاً كل من كلوب بىوج البلجيكى جالطة سراى التركي، في لقاء سيقوده تحكيمياً أنتونى تايلور، في لقاء ينتظره الجميع بشغف ومحبي الكرة العالمية الذى يحبوا أن يشاهدوا لقائات ممتعه بالبطولة الأقوى اوروبياً، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد Yalla Shoot رابط بجودات مختلفة للبث اونلاين Koora.

كورة ستار، موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا

ينطلق اللقاء القوى الذى سيجمع بين العملاق الإسبانى ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش على ملعب باريس حديقة الأمراء, ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Star.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

تنقل بطولة دوري أبطال أوروبا حصرياً على مجموعة قنوات بي أن سبورت المشفرة والمالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا وجميع البطولات وسينقل لقاء باريس وريال مدريد على beIN Sport HD 1، ولكن يمكن لمتابعي الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 عبر رابط سريع إونلاين بجودة عاليه، KOORA Online.

ويسعي ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان بالظهور بشكل جيد خلال اللقاء الأول للمرينجي فى البطولة الأوروبية الكبري عندما يحل ضيف ثقيل على باريس وسيحاول أيضاً زيدان في التغلب على النقص العددى الكبير بسبب الإيقافات والإصابات والتى ستضرب خط الدفاع بغياب سيرخيو راموس وناتشو وسيلعب زيدان بالثنائي ميليتاو وفاران بينما.

وسيظهر إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسبانى الحالي لأول مرة بقميص الريال فى بطولة دورى أبطال أوروبا بعد قدومه من تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ويسعي هازارد في الظهور بشكل جيد مع مدريد، بينما سيغيب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عن المباراة بداعي الإصابة وأيضاً سيغيب المهاجم الأوروجويانى إيديسون كافانى أيضاً للإصابة بينما سيغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب الإيقاف، ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Goal.