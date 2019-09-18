اونلاين | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مرديد بث مباشر PARIS SAINT GERMAIN VS REAL MADRID منقولة عبر قناة beIN جول PSG

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مرديد بث مباشر PARIS SAINT GERMAIN VS REAL MADRID منقولة عبر قناة beIN جول PSG والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة إفتتاحية مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني والتي تقام على أرضية ملعب إستاد حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز التصرحيات التي أدلى بها الفرنسي كيليان مبابي نجم البي إس جي الغائب عن لقاء اليوم بداعي الإصابة بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي تمكن الأشخاص من متابعة اللقاء على الهواء بجودة عالية ودون تقطيع.

الأسطورة لايف OSTORA LIVE وقبل المباراة أعرب الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الباريسي عن حزنه الشديد وذلك لعدم لحاقه بمباراة ريال مدريد في مستهل مشوار الفريق الفرنسي بأعرق البطولات الأوروبية دوري الأبطال.

لايف فور إتش دي LIVE7HD وتأكيد بشكل رسمي غياب بطل العالم مع المنتخب الفرنسي وأفضل لاعب شاب في كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 عن المباراة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في الفخذ الأيسر.

كورة ستار الآن KORA STAR NOW وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات من جانب الجهاز الطبي للفريق الفرنسي من أجل علاج اللاعب بالمسكنات لمحاولة لحاقه باللقاء ودخول القائمة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وأصبح بصورة رسمية خارج اللقاء.

يلا كورة إتش دي YALLA KORA HD وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب مبابي " أصبحت الآن وبصورة رسمية خارج اللقاء ولن أكون حاضراً في بداية حملتنا الأوروبية للحصول على اللقب ضد ريال مدريد لكني سأحضر من المدرجات لدعم اللاعبون وآمل أن أعود بكامل جاهزيتي لمواصلة عملي.

يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS يذكر أن غياب مبابي عن المباراة جاء بسبب الإصابة بجانب النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني فيما سيغيب البرازيلي نيمار جونيور عن المباراة بداعي الإيقاف نظراً للعقوبة الموقعة عليه من الموسم الماضي ليفقد توماس توخيل ثلاثي هجومي ناري ضد الملكي.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS HD الناقل الحصري والوحيد لبطولات القارة الأوروبية بالإضافة إلى القنوات التالية أيضاً :-

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