اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع «قناة مفتوحة FREE» تابع مجانا ماتش ريال مدريد NOW LIVE

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 18-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث يحتضن ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية "باريس" أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، بين ريال مدريد الإسابي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

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ومن المقرر ان تنتطلق أحداث مباراة الأبيض الملكي ونادي العاصمة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة (21:00)، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة (22:00).

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ومن الجدير بالذكر انه يعاني الفريق الملكي من كثرة الغيابات، حيث تضم قائمة المصابين كلا من الدولي الإسباني ماركو أسينسيو والدولي الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلى مارسيلو، والإسباني إيسكو، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردى بسبب الإصابة.

وعلاوة على ذلك فإنه سيغيب أيضًا الثنائي، القائد والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، وكذلك ناتشو فيرنانديز، وذلك بسبب الإيقاف بعد حصول كلً منهم على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء أياكس أمستردام الهولندي الموسم الماضي.

بينما على الجهة الأخرى سيواجه البي إس جي نظيره ريال مدريد وهو يفتقد لخدمات نجمه الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بداعي الإيقاف المفروض عليه من قبل اليويفا بالإيقاف لمدة 3 مباريات، بالإضافة للفرنسي الدولي كيليان مبابي، لعدم تعافيه من الإصابة، وعبدو ديالو والمهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني، أيضًا بداعي الإصابة.