شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ألماني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

أعلنت لجمة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن حكم مباراة نادي الزمالك والمصري ضد نظيره الأهلي المصري ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري. حكم عالمي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر وأكدت لجنة الحكام أن الألماني فليكس بروتش هو من سيدير مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب.. Advertisements حكم رابع مصري لمباراة السوبر وسيكون الحكم الرابع في مباراة الزمالك والأهلي مصريا ولكن سيتم تحديده في وقت لاحق من قبل لجنة الحكام. يذكر أن أخر مباراة قادها فليكس بروتش كانت مباراة نابولي وليفربول أمس الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا. وستلعب مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري المصري، والزمالك بطل كأس مصر، يوم الجمعة، القادمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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