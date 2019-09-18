شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة توتنهام ضد أوليمبياكوس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل
اتتهت المباراة التي جمعت بين توتنهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ملخص الشوط الأول بين توتنهام وأوليمبياكوس
بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من لاعبي أوليمبياكوس الذين شكلوا خطورة على مرمى توتنهام أمام أداء متوسط من لاعبي توتنهام ولكن عكس سير المباراة سجل توتنهام هدفه الأول في الدقيقة 26 عن طريق ركلة جزاء سجلها هاري كين ليسجل بعد ذلك لوكاس مورا الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 30 ولكن ظل أوليمبياكوس يحاول خطف هدفه الأول وبالفعل في الدقيقة 44 سجل الفريق هدفه الأول عن طريق دانيال بودينس لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدفين مقابل هدف.
ملخص الشوط الثاني بين أوليمبياكوس وتوتنهام
وبدأ الشوط الثاني وكانت السيطرة الأكبر لفريق أوليمبياكوس الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء سجلها فالبونيا وظل لاعبو الفريقين يحاولون تسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليتواجد نادي توتنهام في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد أوليمبياكوس في المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة توتنهام ضد أوليمبياكوس بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.