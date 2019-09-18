شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة توتنهام ضد أوليمبياكوس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

اتتهت المباراة التي جمعت بين توتنهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول بين توتنهام وأوليمبياكوس

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من لاعبي أوليمبياكوس الذين شكلوا خطورة على مرمى توتنهام أمام أداء متوسط من لاعبي توتنهام ولكن عكس سير المباراة سجل توتنهام هدفه الأول في الدقيقة 26 عن طريق ركلة جزاء سجلها هاري كين ليسجل بعد ذلك لوكاس مورا الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 30 ولكن ظل أوليمبياكوس يحاول خطف هدفه الأول وبالفعل في الدقيقة 44 سجل الفريق هدفه الأول عن طريق دانيال بودينس لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

ملخص الشوط الثاني بين أوليمبياكوس وتوتنهام

وبدأ الشوط الثاني وكانت السيطرة الأكبر لفريق أوليمبياكوس الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء سجلها فالبونيا وظل لاعبو الفريقين يحاولون تسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليتواجد نادي توتنهام في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد أوليمبياكوس في المركز الثاني.