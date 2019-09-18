شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

يواجه يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقيان يوم الأربعاء في مرحلة المجموعات.

طرد يوفنتوس اتليتي من المنافسة في الموسم الماضي في جولة برية من 16 مباراة. إنها المباراة الافتتاحية في المجموعة الرابعة لكلاهما ، حيث انضم إليهما باير ليفركوزن من ألمانيا والنادي الروسي لوكوموتيف موسكو.

إليك كيف يمكنك مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:

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أتلتيكو مدريد: إنه جواو فيليكس ضد كريستيانو رونالدو. المستقبل ضد الحاضر. بعد مواجهة رونالدو مرات عديدة في المباريات الكبيرة ، سيبحث أتليتي بالتأكيد في تعطيله بمكانه البدني. عند الدخول في الهجوم ، توقع أن يلعب Atleti بصبر ويمر بطيئًا في محاولة لتحويل الدفاع لإيجاد أماكن مفتوحة.

يوفنتوس: يحب رونالدو اللعب على أتلتيكو مدريد وقد فعل ذلك لمدة عقد تقريبًا مع أيامه في ريال مدريد - بما في ذلك نهائيات دوري أبطال أوروبا. إنه يحب لعب المنافس الرسمي ويأمل أن تسير الأمور كما كان العام الماضي - حيث تغلب يوفنتوس على أتلتيكو 3-2 في مجموع المباراتين.

توقع أتليتيكو ضد يوفنتوس

مباراة دفاعية صعبة للغاية ترى أن كل فريق يحصل على هدف ونقطة.