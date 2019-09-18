شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«الجبلاية»: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.. وعماد متعب مديرًا للكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة خلفا للمجلس السابق المستقيل بقيادة هاني أبوريدة، على تنصيب إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمكسيكي خافيير أجاييري. وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد مكون من طارق مصطفى مدربا عاما ومحمد شوقي وحمد إبراهيم مدربين مساعدين ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي وعماد متعب مديرا للكرة.

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