شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم ألماني لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن اختيار طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .

ويتكون الطاقم من فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.