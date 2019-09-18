شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم ألماني لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن اختيار طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .
ويتكون الطاقم من فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.
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