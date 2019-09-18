الشباب يخشى مصير الاتحاد أمام ضمك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

يسعى الشباب إلى العودة بالنقاط الثلاث والحصول على العلامة الكاملة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ضمك اليوم ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

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استطاع ضمك في أول مباراة جماهيرية تجاوز اختبار الاتحاد، وكسب اللقاء بهدفين مقابل هدف، وهو الانتصار الأول له في دوري المحترفين، ويود أن يلحق به الشباب، حيث يقبع في المركز الـ13، ويعتبر ثالث أضعف دفاع حتى الآن بعد ولوج مرماه 7 أهداف.

أما الشباب الذي تعثر بالتعادل السلبي أمام النصر في الجولة الماضية، فيخوض اللقاء بشعار «لا للتفريط»، ويعد من الأندية الخمسة التي لم تخسر حتى الآن، ويقبع في المركز الخامس، ويتسلح مدربه الميرون بكل أدواته لمنازلة ضمك، وسط حذر من نشوة المستضيف الذي يتسلح بالأرض والجمهور.

يذكر أن هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.