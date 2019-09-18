السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض
يسعى الشباب إلى العودة بالنقاط الثلاث والحصول على العلامة الكاملة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ضمك اليوم ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
استطاع ضمك في أول مباراة جماهيرية تجاوز اختبار الاتحاد، وكسب اللقاء بهدفين مقابل هدف، وهو الانتصار الأول له في دوري المحترفين، ويود أن يلحق به الشباب، حيث يقبع في المركز الـ13، ويعتبر ثالث أضعف دفاع حتى الآن بعد ولوج مرماه 7 أهداف.
أما الشباب الذي تعثر بالتعادل السلبي أمام النصر في الجولة الماضية، فيخوض اللقاء بشعار «لا للتفريط»، ويعد من الأندية الخمسة التي لم تخسر حتى الآن، ويقبع في المركز الخامس، ويتسلح مدربه الميرون بكل أدواته لمنازلة ضمك، وسط حذر من نشوة المستضيف الذي يتسلح بالأرض والجمهور.
يذكر أن هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يخشى مصير الاتحاد أمام ضمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.