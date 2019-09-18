الألمانى فيليكس بريش حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى...

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي و الزمالك.

ويتكون الطاقم من : فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

جمال الغندور ينتهى من الاتفاق مع حكم أوروبى شهير للسوبر المصرى

توصل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية، لاتفاق مع طاقم حكام أوروبى شهير لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة فى استاد برج العرب.

وأكد مصدر مقرب من رئيس لجنة الحكام، أن حكم السوبر سيكون مفاجأة للجميع، لأنه حكم كبير ذو شهرة وصيت عالمى ومن إحدى الدول الأوروبية العريقة كرويا.

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وقد أنهى جمال الغندور كل الاتفاقات المالية مع طاقم الحكام وتم إرسال تذاكر الطيران وحجز الإقامة فى الفنادق، وينتظر وصول طاقم التحكيم مساء غد الخميس.

واتفق جمال الغندور مع اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على أن يكون مباريات مسابقة الدورى فى الموسم المقبل بحكام مصريين، باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى كل المسابقات بحكام أجانب.

وجاء اختيار فليكس بريس من المانيا كما طالب الخليج 365 بأن يكون حكم السوبر بين الاهلى والزمالك من أفضل حكام أوروبا.. للإطلاع اضغط هنا.