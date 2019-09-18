شكرا لقرائتكم المقاولون: نحن أكثر المتضررين من مجاملات جدول الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شدد على أنه تم تأجيل مباراته ضد الأهلي رغم أن الفريقين كان جدولهما خالي من المباريات ولكن لظروف التوازن لصالح أندية أخرى تم تأجيل المباراة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا.
يعيش المقاولون العرب في حالة استقرار فني منذ الموسم الماضي الذي أنهاه ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، والذي نجح في فترة وجيزة في تصحيح المسار وتعديل نتائج الفريق الذي كان في موقف صعب بعد الدور الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون: نحن أكثر المتضررين من مجاملات جدول الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.