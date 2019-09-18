شكرا لقرائتكم المقاولون: نحن أكثر المتضررين من مجاملات جدول الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن يستمر جدول الدوري في الموسم المقبل بدون مجاملات، مؤكدا أن ناديه كان أكثر نادي تضرر من ذلك في الموسم الماضي.

شدد على أنه تم تأجيل مباراته ضد الأهلي رغم أن الفريقين كان جدولهما خالي من المباريات ولكن لظروف التوازن لصالح أندية أخرى تم تأجيل المباراة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا.

يعيش المقاولون العرب في حالة استقرار فني منذ الموسم الماضي الذي أنهاه ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، والذي نجح في فترة وجيزة في تصحيح المسار وتعديل نتائج الفريق الذي كان في موقف صعب بعد الدور الأول.