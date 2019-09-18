شكرا لقرائتكم توتنهام يفرط في الفوز على أولمبياكوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه توتنهام الإنجليزي 2 - 2، يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 25 عن طريق مهاجمه هاري كين من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل البرتغالي دانييل بودنيسي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس، قبل أن يسجل الفرنسي ماتيو فالبوينا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

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ويحل أولمبياكوس ضيفاً على بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثانية من المجموعة، فيما يستضيف توتنهام فريق النجم الأحمر الصربي، في المرحلة التي تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

كما خيم التعادل السلبي على لقاء كلوب بروغ البلجيكي مع ضيفه غلطة سراي التركي يوم الأربعاء في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.