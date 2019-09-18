شكرا لقرائتكم لوبوتيغي: الدوري الأوروبي جزء من تاريخ إشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيغي يوم الأربعاء أن مباراة فريقه مساء يوم الخميس أمام قرة باغ الأذربيجاني في بطولة الدوري الأوروبي هي أول مواجهة للفريق في بطولة تشكل جزءا من تاريخ النادي.

وقال لوبيتيغي في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية التابعة لنادي إشبيلية: تنطلق المباراة الأولى لمغامرة تثير شغفنا وتملؤنا بالنشوة، هي بطولة تشكل جزءا من النادي، والعكس صحيح، نفكر فقط في تجاوز الصعوبات التي سيتسبب فيها لنا المنافس.

واتسمت تصريحات لوبيتيغي قبل مران إشبيلية على ملعب توفيق بهراموف في العاصمة الأذربيجانية باكو، بالحذر قبل المواجهة، حيث استطرد قائلا: بالطبع نعرف الفرق التي مرت من هنا والصعوبات التي واجهوها أمام فريق جيد لديه لاعبين محليين وأجانب جيدين، نعرفهم بالطبع. دائما ما نخوض كل مباراة من أجل الفوز، ونحترم المنافس، مدركين الصعوبات التي يمكن أن يتسبب فيها قرة باغ.

ولم يكشف لوبيتيغي خلال تصريحاته عن التشكيلة الأساسية لإشبيلية في المباراة، وأكمل قائلا: سنسعى إلى الدفع بأفضل فريق ممكن، وسنحاول أن نحقق الفوز عليهم، لدينا فريق كبير وسنحاول استخدامه بأفضل طريقة، لأنهم جميعا لاعبون كبار.