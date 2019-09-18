استقدام طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك

الموجز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عنتعيين طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة السوبر المحلي التي ستجمع بين الأهلي والزمالك.

وأوضحت اللجنة أنه تم تعيين فليكس بروتش حكماً للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

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وتعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بمثابة كرنفال وعرس كروي من كل النواحي.

وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قد أعلنت أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، حيث ستكون أسعار التذاكر 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيه للدرجة الأولى، في المباراة التي تقام بحضور 10 آلاف متفرج، بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي ومثلهم للزمالك.

وشهدت الأيام الأخيرة أزمة كبيرة في استقدام طاقم تحكيمي مميز من أوروبا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، بسبب تزامن إقامة اللقاء مع مواعيد الدوريات في أوروبا، المحدد لها يوما السبت والأحد، وهو ما يمثل عقبة أمام اللجنة التي تسعى للاستعانة بحكم من الفئة الأولى.