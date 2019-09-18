رابطة الدوري الفرنسي تعلق تنظيم كأسها بدءا من الموسم المقبل









اسماء السيد - أفادت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الاربعاء في بيان أنها صوتت على تعليق تنظيم كأس رابطة الأندية المحترفة بدءا من الموسم المقبل.

وأكدت الرابطة في بيانها أن "هذا القرار يسمح بتقليص روزنامة المسابقات، ويمنح المزيد من الراحة للاعبين ويوفر بطاقة إضافية (للاندية الفرنسية) في الكؤوس الأوروبية عبر ترتيب دوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2020-2021"، مشيرة إلى أن قرار تعليق كأس الرابطة يأتي على خلفية عدم اهتمام الشبكات التلفزيونية بالمسابقة.

وأضافت "تحتفظ الرابطة بحق استئناف تنظيم هذه المسابقة لاحقا وفقا لظروف السوق"، مشددة على أن الأمر "ليس إلغاء ولكن تعليق".

Advertisements

وجاء القرار بعد فشل الرابطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي في إيجاد مشتر لحقوق النقل التلفزيوني الخاصة بالمسابقة عن الفترة بين 2020 و2024.

وتزامن قرار التعليق مع انتهاء العقد الذي كان يربط بين الرابطة وقناتي "كنال بلوس" و"فرانس تليفزيون" اللتين كانتا تتقاسمان بمبلغ نحو 24 مليون يورو سنويا، نقل مباريات كأس الرابطة التي لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الأندية الكبيرة أو المشاهدين.

وأحرز ستراسبورغ لقب النسخة الاخيرة من كأس الرابطة التي تجمع الأندية الفرنسية المحترفة فقط منذ عام 1994، الموسم الماضي بفوزه على غانغان بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل السلبي في الوقتين الاصلي والإضافي، علما بأن باريس سان جرمان يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد ثمانية ألقاب.