شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التشكيل الكامل للجهاز الفنى والادارى والطبى لمنتخب مصر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب الوطني في الفترة القادمة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

وكان أحد أعضاء اللجنة أكد ان الاختيار جاء وفق أسس فنية وعلمية، وليس بسبب ترشيحاتهم فقط، وبعد دراسة طويلة وتدقيق في كل كبيرة وصغيرة تخص اسم المدير الفني الجديد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والطبي والإداري كالتالي: أولا الجهاز الفني:

ايهاب جلال مدير فني .. طارق مصطفى مدرب عام .. حمد إبراهيم مدرب.. محمد شوقي مدرب مساعد . ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى

Advertisements

الجهاز الاداري

عماد متعب مدير للمنتخب .. محمد صلاح مدير إداري.. علي محمد علي .. إداري.. مينا سامح إداري ثالث..

الجهاز الطبي

استقرت اللجنة الخماسية على استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا مع استحداث طبيب إضافي "شادي أحمد" لتنظيم نمطا صحيا ونفسيا يوميا، لأداء لاعبي المنتخب "لايف كوتش".