شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: استعنا بخبراء كبار قبل اختيار مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، جاء وفق أسس فنية وعلمية، وليس بسبب ترشيحاتهم فقط.

وأكد العضو الذي رفض ذكر اسمه، أن اللجنة استعانت برأي العديد من خبراء كرة القدم الكبار في مصر، قبل الاستقرار على اسم المدير الفني للمنتخب وأعضاء الجهاز بالكامل.

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وشدد العضو على أن الاختيار جاء بعد دراسة طويلة وتدقيق في كل كبيرة وصغيرة تخص اسم المدير الفني الجديد، والذي سيتولى المهمة في الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركات قوية للغاية للفراعنة في مختلف المحافل.

ورفض المصدر ذكر اسم المدير الفني قبل اعلانه من قبل عمرو الجناينى رئيس اللجنة كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، مكتفيا بالتأكيد على أنه مدير فني قوي، ويمتلك سيرة طيبة داخل الوسط الكروي، ويمتلك فكرا يسعى إلى تطبيقه مع لاعبينا المحترفين والمحليين.

كان الخليج 365 انفرد بتشكيل جهاز المنتخب ويضم، إيهاب جلال مديرا فنيا، والمدربون حمد إبراهيم وطارق مصطفي ومحمد شوقي ومصطفي كمال مدربا للحراس، وعماد متعب مديرا للمنتخب، على أن تستكمل الأجهزة الطبية والإدارية خلال الساعات المقبلة.