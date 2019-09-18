شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الأولمبية تستعد لاستقبال المشاركين في تأبين محمود أحمد علي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استعدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، لاستقبال المشاركين من رموز الرياضة في حفل تأبين اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة السابق.
وتوفي اللواء محمود أحمد علي قبل عدة أيام بعدما أثرى مجال الرياضة بخبراته الإدارية طوال السنوات الماضية وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات.
ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدعوة لرؤساء الاتحادات الاوليمبية والغير الاوليمبية ورموز الرياضة لحضور التأبين الذي يبدأ عند السابعة مساء بالقاعة الكبرى بمقر اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة.
وكان أحمد على توفى بعد معاناة مع المرض حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه ورحل عن دنيانا يوم 6 سبتمبر الجارى.
يذكر أن محمود أحمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ 1996 حتى 2000 وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004 ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012 .
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