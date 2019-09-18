شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تأبين الراحل اللواء محمود أحمد علي في مقر اللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم تأبين المرحوم اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق ورئيس اتحاد السلة الأسبق في حضور لرموز الرياضة المصرية وأسرة الراحل.

كان في مقدمة الحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة اللجنة الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالعزيز غنيم السكرتير العام الثاني وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس ياسر إدريس والعميد يحي دعبس والمهندس الباسل عبدالله ، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الأستاذ ممدوح الششتاوي.

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حضر التأبين، اللواء أحمد ناصر واللواء جاسر رياض والدكتور كمال درويش وإسماعيل سليم ومحمود أبورجيلة ومعتز عاشور وعمرو سليم والكابتن وأحمد عبد الدايم ومطيع فخر الدين، واللواء صبري سراج، ووعدد من رموز الرياضة المصرية والإعلام المصري والذي حرصوا على حضور التأبين وإشادة بالراحل وأخلاقة ودوره في الرياضة المصرية وإسهامته التي كان لها بصمة في الرياضة المصرية.

بدأ يوم التأبين بتلاوة القرأن الكريم وبعدها تقديم الكلمات من المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ثم كلمات من المهندس هشام حطب ثم الدكتور صبحي حسنين نائب اتحادي المصري والعربي للرياضة الجامعية والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة وإستعراض فيلم تسجيلي عن حياة الراحل اللواء محمود أحمد علي ثم تقديم دروع تذكارية لزوجة الراحل اللواء محمود أحمد علي .