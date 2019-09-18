الألمانى فيلكس بريش حكما لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويتكون الطاقم من : فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

وحدد الاجتماع الأمني لمباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب عن خط سير الجماهير إلى الاستاد، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 ، أما جمهور الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي .

وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.

فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و75 مصورا .