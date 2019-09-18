شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الانضباط الجديدة لاتحاد الكرة تغيب عن السوبر وانطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات فى الحكم المؤكد الا تشهد مباراة السوبر المصري، تطبيق لائحة الانضباط الجديدة لاتحاد الكرة المزمع صياغتها توازيا مع وجود اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.

ولم يتبق على السوبر سوى أقل 48 ساعة، حيث يلتقى الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبالتالى بات من المستحيل اعتماد اتحاد الكرة اللائحة الجديدة التى لم ينتهى منها حتى الأن لجنة الانضباط برئاسة القاضي سيد بندارى، ولم يتم مناقشة بنودها مع إدارة الجبلاية.

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وكان هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة ـ مثلما ستطبق القوانين الجديدة لكرة القدم المعتمدة من فيفا فى مباراة السوبر - أن تطبق أيضا لائحة الانضباط الجديدة، من باب استغلال الحدث فى الاعلان عن متغيرات يطلق شرارتها اللجنة المؤقتة، إلا أن التأخر فى الوصول لصيغة معينة للائحة وتأخر اعتمادها حال دون ذلك، وهو الأمر الذى قد يصنع أزمة حال حدوث مخالفات فى مباراة السوبر ـ وهو أمر متوقع فى ظل حماسة اللقاء ــ خاصة وأنه ليس هناك لائحة محددة وخاصة بالعقوبات .

كما أن أزمة لجنة الانضباط لن تقتصر على مباراة السوبر فحسب، وأنما ستصل إلى الدوري الممتاز الذى سينطلق السبت، لاسيما مع حتمية أهمية إرسال بنود اللائحة إلى الأندية المتنافسة حتى يكون لديها إطلاع على العقوبات المفروضة قبل أن تطبق عليها، ويحول دون ذلك عدم التوصل حتى الأن إلى تفاصيل اللائحة.