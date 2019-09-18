شكرا لقرائتكم خبر عن حكم أوروبى شهير يدير سوبر الأهلى والزمالك ..ويصل القاهرة مساء الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية مع طاقم حكام أوروبى شهير لادارة مباراة السوبر المصري بين الاهلى والزمالك المقرر أقامتها مساء الجمعة فى ستاد برج العرب .

وفقا لمصادر مقربة من رئيس لجنة الحكام ، فان حكم السوبر سيكون مفاجأة للجميع لانه حكم كبير ذو شهرة وصيت عالمى ومن إحدى الدول الأوروبية العريقة كرويا .

و قد أنهى جمال الغندور كافة الاتفاقات المالية مع طاقم الحكام وتم إرسال تذاكر الطيران و حجز الاقامة فى الفنادق ، وينتظر وصول طاقم التحكيم مساء غدا الخميس .

جمال الغندور اتفق مع اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على أن يكون مباريات مسابقة الدورى فى الموسم المقبل بحكام مصريين باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى كل المسابقات بحكام أجانب