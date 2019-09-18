شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم النجوم 3 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق البنك الأهلى فوزا معنويا على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جرت بينهما بملعب طلعت حرب بالمهندسين .

أحرز أهداف البنك عمرو عزت " هاتريك " بعدما تألق بشكل ملحوظ وصنع الفارق مع ناديه ، فى الوقت الذى لم يظهر فيه لاعبو النجوم بقيادة رمضان السيد بالشكل المطلوب وغابوا عن اللقاء .

كان اتحاد الكرة قد أجرى قرعة دورى القسم الثانى اليوم بمقر الاتحاد بالجبلاية والتى أسفرت عن مواجهة النجوم أمام القناة فى الأسبوع الأول ، بينما يلتقى البنك الأهلى مع الإعلاميين فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى .