البنك الأهلى يهزم النجوم 3 / 1 وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق البنك الأهلى فوزا معنويا على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جرت بينهما بملعب طلعت حرب بالمهندسين .
أحرز أهداف البنك عمرو عزت " هاتريك " بعدما تألق بشكل ملحوظ وصنع الفارق مع ناديه ، فى الوقت الذى لم يظهر فيه لاعبو النجوم بقيادة رمضان السيد بالشكل المطلوب وغابوا عن اللقاء .
كان اتحاد الكرة قد أجرى قرعة دورى القسم الثانى اليوم بمقر الاتحاد بالجبلاية والتى أسفرت عن مواجهة النجوم أمام القناة فى الأسبوع الأول ، بينما يلتقى البنك الأهلى مع الإعلاميين فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى .
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