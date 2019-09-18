شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل : أحمد على أخطأ فى حق المقاولون ومحمد سالم أجبر على الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة أن النادى لم يقع في خطأ اداري في أزمة رحيل أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل السابق وبيراميدز الحالي.

وقال عادل فتحى إنه كان يتفاوض مع مهاجمه الدولى مباشرة وكان يرفض التجديد إلا موسم بموسم ، واشترط وضع شرط جزائي في عقده قليل وتم وضعه بناءا على رغبته باعتباره لم يكلف النادي أموال نظير التعاقد معه وهي نغمة يستغلها كل اللاعبين.

وشدد المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون على أن أحمد علي أخطأ في حق المقاولون خاصة أنه أخفى عن النادي توقيعه المسبق لبيراميدز.

وطالب عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن يستمر جدول الدوري في الموسم المقبل بدون مجاملات، مؤكدا أن ناديه كان أكثر نادي تضرر من ذلك في الموسم الماضي.

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شدد على أنه تم تأجيل مباراته ضد الأهلي رغم أن الفريقين كان جدولهما خالي من المباريات ولكن لظروف التوازن لصالح أندية أخرى تم تأجيل المباراة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا.

وعن رحيل محمد سالم مهاجم الفريق العائد للفريق أكد محمد عادل أن رحيل محمد سالم مهاجم الفريق عن الفريق كان بالإكراه واللاعب لم يكن راغبا في الرحيل عندما انتقل إلى الزمالك قبل عدة مواسم .

قال عادل إن محمد سالم كان مقررا أن يعود للمقاولون منذ موسمين ولكنه تحفظ على ذلك، قبل أن يعفو عنه ويعود في الموسم المقبل.