شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم - دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
يشهد الملكي في الفترة الأخيرة أنخفاض في مستوي الفريق والذي سبقه رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن الفريق ، والذي أحدث فارق كبير في أداء الفريق منذ رحيله الموسم الماضي وخصوصاً بعد خروجهم دون الحصول علي أي بطولة ، ويسعي الميرينجي نحو استعادة المصار الصحيح بعد احتلاله المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.
يلعب باريس سان جيرمان اللقاء وهو يسير في خطي ثابته في الدوري الفرنسي حيث لم يتلقي الفريق غير خسارة واحدة أمام فريق رين في الجولةة الثانية من بطولة الليج 1 ، ولكنها لم تغير وضعه من التصدر البطولة برصيد 12 نقطة بتفوق على الأحمر والأسود بنقطتين.
وضمت قائمة الملكي 19 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – أودريوزولا – فاران – ميندي - لا فوينتي.
الوسط: كروس – كاسيميرو – خاميس رودريجيز.
الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – فاسكيز – يوفيتش – فينيسيوس – رودريجو
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