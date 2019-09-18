شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي يلمح إلى رغبته في العودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

ألمح المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي بوروسيا دورتموند إلى وجود رغبة كبيرة لديه في العودة إلى صفوف نادي ريال مدريد مرة أخرى.

انضمام أشرف حكيمي إلى نادي بوروسيا دورتموند

وكان أشرف حكيمي قد انتقل إلى نادي بوروسيا دورتموند الموسم الماضي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020 قادما من صفوف نادي ريال مدريد.

تصريحات حكيمي بشأن العودة إلى ريال مدريد

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وقال أشرف حكيمي في تصريحات صحفية بشأن عودته إلى مدريد: "لا زالت أشاهد جميع مباريات ريال مدريد، ما زلت أحب متابعة كرة القدم الإسبانية".

وأضاف: "لقد قلت من قل إذا قرر النادي إعادتي، سأقول نعم بلا شك، فأنا أريد العودة إلى النادي من جديد".

وأنهى حكيمي حديثه قائلا: "أشتاق إلى العودة والتدرب من جديد تحت قيادة زيدان لكني الآن أركز على عملي في دورتموند وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

مشاركات أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند

وقد شارك أشرف حكيمي في 36 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى الفريق بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.