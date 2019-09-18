شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن ماوريسيو ساري مدرب مادي يوفنتوس تشكيل فريقه الرسمي ضد نادي أتلتيكو مدريد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد: حراسة المرمى: تشيزني. الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو. الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي. الهجوم: رونالدو، هيجواين، كوادرادو. Advertisements تشكيل أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس: حراس المرمى: أوبلاك. الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي. الوسط: توماس، كوكي، ساؤول. الهجوم: ليمار، فيليكس، كوستا. مجموعة يوفنتوس و أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال ويتواجد يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من كلوب بروج وجلطة سراي.

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