شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة في تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الرسمي ضد نادي ريال مدريد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. استمرار غياب نيمار عن تشكيل باربس سان جيرمان وشهدت تشكيلة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد استمرار غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الفرنسي بسبب الإصابة. مشاركة نافاس الأولى مع باريس سان جيرمان كما شهدت تشكيلة باريس سان جيرمان ظهور كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الجديد للمرة الأولى وذلك أمام فريقه القديم. تشكيل باريس سان جيرمان: حراسة المرمى: نافاس. Advertisements الدفاع: بيرنات، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، مونييه. الوسط: ماركينيوس، جايي، فيراتي. الهجوم: سارابيا، إيكاردي، دي ماريا تشكيل ريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا. الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفخال. الوسط: كروس، كاسيميرو، خاميس. الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل.

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