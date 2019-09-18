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مفاجأة صادمة بقائمة أرسنال ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي

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أعلن أوناي إيمري مدرب نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء قائمة فريقه الرسمية ضد نادي آينتراخت فرنكفورت في بطولة الدوري الأوروبي.

غياب أوزيل عن قائمة أرسنال ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي

وشهدت قائمة أرسنال لمواجهة فرانكفورت مفاجأة غريبة بإستبعاد مسعود أوزيل لاعب وسط الفريق من قائمة المباراة رغم تواجده في مباراة واتفورد الأخيرة في بشكل طبيعي.

وجاءت قائمة أرسنال ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي كالآتي: 

حراسة المرمى: لينو، مارتينيز.

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الدفاع: ميتلاند نايلز، تشامبرز، موستافي، هولدنج، لويز.

الوسط: كولاسيناك، جويندوزي، توريرا، ويلووك، سيبايوس، شاكا، سميث روي.

الهجوم: مارتينلي، نيلسون، بيبي، ساكا، أوباميانج.

موعد مباراة أرسنال وفرانكفورت في الدوري الأوروبي

وستلعب مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

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