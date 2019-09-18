شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نادي الاتحاد على إلغاء التعاقد مع خيمينيز (صورة) والان مع التفاصيل

يعلق نادي الاتحاد على قرار إلغاء التعاقد مع التشيلي "لويس خيمينيز" لاعب وسط الفريق للرد على تساؤلات الجماهير عن سبب إلغاء التعاقد.

إلغاء التعاقد مع لويس خيمينيز

وكان نادي الاتحاد قد أعلن أمس الثلاثاء رسميا إلغاء التعاقد مع لويس خيمينيز قبل انتهاء مدة عقده مع الفريق.

وأكد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جده أن رحيل خمينيز يعتبر مرحلة بناء مطالبا جماهير النادي بالدعم.

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تعليق أنمار الحائلي على إلغاء التعاقد مع خيمينيز

وقال الحائلي عبر حسابه الخاص على "تويتر" حول إلغاء التعاقد مع خيمينيز: "‏قدر الله ماشاء فعل جمهور الإتحاد الحبيب أشعر بحجم الغضب لأني واحد منكم أعلم أن الطموح عالي والعشم في إدارتنا الشئ الكبير وبمجرد قدومنا إرتفع سقف الطموحات نظير ماقدمنا السنوات الماضية نحن الآن في مرحلة بناء لدينا عناصر مميزة لنستمر في دعمها ونعدكم بالتصحيح".

مشاركات خيمينيز مع الاتحاد

وقد شارك لويس خيمينيز في 6 مباريات مع نادي الاتحاد منذ انضمامه للنادي في يوليو الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.