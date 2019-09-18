شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة داخل النادي الأهلي والان مع التفاصيل
أكد الأمير منصور بن مشعل أنه يوجد اشتباه في دخول النادي في أزمة مالية خلال الأيام القليلة القادمة مما تسبب في ظهور حالة قلق بين جماهير النادي.
تصريحات بن مشعل حول هذه الأزمة
وقال منصور بن مشعل في تصريحات صحفية حول هذه الأزمة: "أنا وأحمد الصائغ رئيس النادي فقط مسئولان عن ما يحدث داخل الفريق ونحن فقط من سيتم محاسبتنا".
إقالة برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الأهلي
كما تحدث بن مشعل عن إقالة إيفانكوفيتش قائلا: "الجميع كان التخلص من المدرب إيفانكوفيتش و لكن ما منعهم هو الصيغة القانونية لعقده مع الأهلي ووجوده داخل أروقة النادي كان سيزيد من الأزمات المالية خصوصاً و أن الفترة التي كانت متبقية في عقده لن توافيها الأموال في خزينة النادي".
رحيل مجلس إدارة الأهلي
وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي كشفت أن مجلس إدارة النادي الأهلي يقترب من تقديم استقالة جماعيه خلال الفترة القادمة بسبب زيادة المشكلات.
ترتيب الأهلي في الدوري السعودي
ويتواجد نادي الأهلي في المركز التاسع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
ويستعد نادي الأهلي لمواجهة نادي الفتح يوم السبت القادم 21 سبتمير ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.
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