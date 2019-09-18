شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يتدرب بشكل فردي مع مانشستر يونايتد (صورة) والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد ولوك شو لاعب الفريق تدربا بشكل فردي اليوم الأربعاء.

سبب تدرب بوجبا بشكل فردي

وأكدت التقارير أن بوجبا ولوك شو تدربا بشكل فردي اليوم بعيدا عن تدريبات مانشستر يونايتد من أجل بناء اللياقة ورفعها.

موعد مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

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ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نادي استانا غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المجموعة الثانية عشر من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي رفقة كل من استانا وألكمار وبارتيزان.

مركز مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.