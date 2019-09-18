شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة توتنهام و اولمبياكوس الآن في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

سيعرف توتنهام فوزه خارج أرضه على العمالقة اليونانيين أولمبياكوس الليلة ، وسيحقق فوزًا جيدًا في الفترة المتبقية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كان الفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء ، كما كان ، أفضل أداء توتنهام إقناعا في عام 2019 ويعود الآن إلى كرة القدم الأوروبية بعد مسيرته الرائعة في الموسم الماضي إلى النهائي.

مع بايرن ميونيخ وريد ستار بلجراد الفريقان الآخران في المجموعة الثانية ، يفتح توتنهام فجوة ثلاث نقاط على أولمبياكوس بعد مباراة واحدة ستحسم بعض الأعصاب المبكرة قبل زيارة أبطال ألمانيا في الجولة الثانية.

دان كيلباتريك ، مراسل توتنهام ، في استاد كرايساكيس

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نأمل أن يكون دافينسون سانشيز في مركز الظهير الأيمن هو حالة من الاحتياجات ، لأن كايل وولكر لا يزال غير لائق بشكل كامل.

كان الكولومبي غير مرتاح هناك ضد آرسنال ، ويبدو أن قرار بيع كيران تريبير غريب جدًا إذا كان بوتشيتينو لا يزال لا يثق في ووكر بيترز. ومع ذلك ، تم ترك اثنين من الظهير الأيمن في فويت وأورير في لندن.