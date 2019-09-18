شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام تعاود أزارو.. وشكوك حول مشاركته مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاودت آلام الركبة المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، خلال التدريبات العلاجية التى يؤديها، لتخليصه من إصابة الركبة، التى تعرض لها مؤخراً وحالت دون مشاركته مع الفريق، فى التدريبات الأخيرة. ويخضع أزارو لاختبار طبى، اليوم الخميس، لتحديد مدى قدرته على الدخول ضمن قائمة الـ 18 لاعباً الذين سيخوضون مواجهة الزمالك، حيث يرى فايلر، المدير الفنى، أن وجود اللاعب، ضمن القائمة فى حالة جاهزيته، سيكون بمثابة قوة ضاربة فى خط الهجوم، حتى ولو كان جليساً على دكة البدلاء.

وكان فايلر أبدى قناعته بقدرات اللاعب، عقب توليه القيادة الفنية للفريق، وشدد على مسؤولى الأهلى رفضه فكرة بيعه لما يمتلكه من مقومات فنية وبدنية عالية، تؤهله ليكون واحداً من أفضل المهاجمين وأنه لا ينقصه سوى التركيز فى إنهاء الهجمات فقط، وأن هذا الأمر سيكون شغله الشاغل خلال الفترة المقبلة.

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يأتى هذا فى الوقت الذى تأكد فيه غياب رامى ربيعة، مدافع الفريق، عن المواجهة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية عدم جاهزيته بالشكل الأمثل، وأن الدفع به فى مثل هذه المواجهة قد يؤدى إلى تجدد إصابته، وهو ما دفع الجهاز الطبى لتوجيه النصيحة للمدير الفنى، بعدم الاعتماد على اللاعب، خلال المواجهة المقبلة. ويؤدى الفريق مرانه الرئيسى اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الزمالك، فى السوبر المصرى، والتى ستجرى غداً الجمعة على ملعب استاد الجيش فى برج العرب بالإسكندرية.

وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، عقب العودة من غينيا الاستوائية، ووضح من التدريبات أن فايلر لم يحسم قراره بشأن المهاجم الأساسى، الذى سيقود خط الهجوم، فى تلك المواجهة، وحدد المدير الفنى برنامجا خاصا لمروان محسن، أداه خلال الأيام المنقضية، وظهر خلاله بمستوى متميز، فضلاً عن ارتفاع المستويين الفنى والبدنى، لدى صلاح محسن، حيث اشتعلت المنافسة بين الثنائى، على حجز المقعد الأساسى فى مواجهة الزمالك.

وخصص فايلر فقرة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح، تحسبا للاحتكام إليها فى حالة انتهاء المباراة بالتعادل، وكذلك تخصيص فقرة خاصة لتدريب الحراس على التصدى لتلك الركلات. وعقد فايلر عدة جلسات مع لاعبيه، شاهدوا خلالها ملخصا لآخر مباراتين للزمالك، أمام بيراميدز، فى نهائى الكأس، وأمام بطل السنغال، فى دورى الأبطال الإفريقى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى المنافس، والسعى لاستغلالها خلال المواجهة. وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على الاجتماع بلاعبيه، فى ملعب التتش، أمس الأول وطالبهم بضرورة الفوز بالسوبر، ليستهل الفريق مشواره المحلى.