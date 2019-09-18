شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: تأثير الطقس على تجديد تعاقدي مع ليفربول مزحة من صديقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، على أن التصريحات الأخيرة لصديقه مارك كوسيك، حول إمكانية عدم تجديد عقده مع الريدز بناءً على حالة الطقس فى إنجلترا- كانت مزحة ليست أكثر.

وقال كلوب: «لقد أراد أن يمزح، ولكن تم التعامل مع الأمر بجدية على ما أعتقد، وكانت نكتة ألمانية لم يفهمها أحد، لم يكن الطقس عاملا فى تولى وظيفة، ويمكنك أن تغنى أغنية لا تذهب إلى ليفربول فى أكتوبر، حيث تكون المدينة باردة ومُظلمة».

وأوضح: «تحدثت عن الطقس من قبل، وتأثير الرياح على كرة القدم، ولكن ذلك ليس مسموحا به فى إنجلترا، كوسيك ليس وكيلى بل هو صديقى، والأصدقاء يقولون ما يريدونه، وقد فعل ذلك، ولم يفهم أحد أنها مزحة».

Advertisements

وشدد كلوب على أنه يملك عقدا مع ليفربول حتى صيف 2022، وأنه يحترمه وسيلتزم به حتى النهاية، كما فعل مع ماينز وبوروسيا دورتموند.

وكان مارك قد قال عن تمديد العقد: «لا يزال أمامنا بعض الوقت، ويجب أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور، وما إذا كان التغير المناخى سيؤدى إلى طقس أفضل فى إنجلترا أو ألمانيا فقط، لا ينبغى لأى شخص أن يُقلل من شأن الطقس السيئ، وأتذكر أنه فى نوفمبر أو ديسمبر طلب ليفربول تمديد العقد، وقلت لهم دعونا ننتظر».

وفى شأن مختلف، حدد كلوب، مدة غياب مهاجمه البلجيكى ديفوك أوريجى، وقال كلوب فى تصريحات لموقع النادى على الإنترنت: «أوريجى سيغيب لمدة أسبوعين؛ بسبب الإصابة التى يعانى منها فى كاحل القدم، التى تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل يوم السبت بالدورى الإنجليزى».

وخرج أوريجى مصابا فى الشوط الأول من المباراة التى انتهت بفوز ليفربول 3-1 مما ترتب عليه غيابه عن مباراة الفريق أمام مضيفه نابولى، فى بداية رحلة ليفربول للدفاع عن لقبه بدورى أبطال أوروبا. وأضاف كلوب: «الجديد عن ديفوك أن إصابته ليست خطيرة. نتوقع ابتعاده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. هذا يتوقف نسبيا على قدرته على تحمل الألم. سيكون على ما يرام».

من ناحية أخرى، أكد تقرير صحفى أن نادى ليفربول بدأ تحركاته، من أجل تحصين نجمه السنغالى ساديو مانى، من أطماع كبار أوروبا، ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، فإن إدارة ليفربول بدأت محادثات مع مانى، بشأن التوقيع على عقد جديد مع الريدز. ورغم أن العقد الحالى ينتهى فى صيف 2023، لكن إدارة الريدز تريد ضمان استمرار مانى لأطول فترة ممكنة، بعد أن أصبح أبرز نجوم الفريق. وكان مانى مراقبًا خلال الصيف الماضى من قبل ريال مدريد، وأشارت العديد من التقارير إلى أن اللاعب السنغالى يعد هدفًا رئيسيًا للمدرب الفرنسى زين الدين زيدان، منذ ولايته الأولى بالنادى الملكى، يذكر أن مانى هو هداف ليفربول الحالى بالدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 4 أهداف، بالتساوى مع المصرى محمد صلاح.