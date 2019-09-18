بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة اليمن وبوتان 1:10 في تصفيات كأس آسيا لناشئيين تحت 16سنه 2020

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

نجح منتخبنا الوطني للناشئين من الاطاحة بنظيره منتخب بوتان بعشرة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين.



أفتتح الأحمر اليماني الصغير التسجيل في الدقائق العشر الأولى من الشوط الأول وعزز النتيجة بهدف ثاني بعد ثلاث دقائق من احرازه الهدف الأول.

وفي الدقيقة عشرين سجل منتخبنا الوطني هدفه الثالث وأضاف اللاعب محمد علي الهدف الرابع للمنتخب في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول قبل أن يسجل منتخب البوتان هدف تقليص الفارق.

لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني الصغير بأربعة أهداف مقابل هدف للمنتخب البوتاني.

وفي الشوط الثاني ومع بدايته تمكن منتخبنا من تسجيل الهدف الخامس والسادس في الدقائق الأولى من الشوط.

وفرض الأحمر اليماني الصغير أسلوبه على المباراة بالسيطرة والاستحواذ والمهارات الفردية للاعبين وفي الدقيقة 73 عزز الأحمر هدفه السابع وبعدها بدقيقتين تمكن من إضافة الهدف الثامن وفي الدقيقة 80 وعزز بالهدف التاسع.

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وقبل انتهاء الزمن الأصلي للمباراة تمكن منتخبنا الأحمر من تسجيل الهدف العاشر له لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لاسود سبأ بعشرة أهداف مقابل هدفٍ وحيد لمنتخب بوتان.

والجدير بالذكر أن مجموعة منتخبنا تضم الى جانبه مع منتخب بوتان منتخب قطر و منتخب بنغلادش.

سجل أهداف الاحمر اليماني محمد مهدي بوتشي أربعة أهداف ومحمد علي دمبرر وأحمد مرشد حسن هدفين وكل من هشام أحمد بلابل وعمر المطيري هدف.