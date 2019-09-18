الأهلي المصري يعلن عن طرح تذاكر السوبر وآليات الحجز والأسعار

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي المصري، أن ناديه تسلم اليوم حصته من تذاكر مباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر إقامتها الثامنة من مساء الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



وقال مرجان في تصريحات صحفية اليوم، إن اتحاد الكرة خصص 4500 تذكرة لكل ناد، وحدد فئاتها بـ100 جنيه للدرجة الثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى، ولا توجد فئات أخرى وفقا لما تقرر في الاجتماع التنسيقي للمباراة.

وأوضح أن تذاكر جماهير الأحمر سيتم طرحها من خلال النظام الالكتروني "أون لاين" ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم، لتكون متاحة أمام الجميع "جماهير وأعضاء الجمعية العمومية" دون تمييز، وحتى لا يحدث أي تكدس أمام منافذ البيع اليدوي .

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وأضاف مرجان إن جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى "يسار" سيخصص لها باب الدخول رقم 3، أما حاملي تذاكر الدرجة الثالثة "يسار" فسيكون دخولها من الباب رقم "7".

وأشار إلى أنه سيتم فتح أبواب الستاد من الساعة الثالثة عصرًا على أن يتم اغلاقها في السابعة مساءً وفقًا للتعليمات الأمنية.

وناشد مرجان جماهير الأهلي بالالتزام خلال اللقاء لكي يخرج بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيرها، مطالبا أنصار الأحمر بدعم وتحفيز اللاعبين طوال اللقاء من أجل الفوز باللقب.