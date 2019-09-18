«همة حتى القمة» شعار الجولة المقبلة في دوري المحترفين والدرجة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تسمية الجولتين المقبلتين في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بـ»همة حتى القمة».

وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار «همة حتى القمة» الذي سيطلق على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89.

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وتنطلق الجولة الرابعة من دوري المحترفين اليوم على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يشهد اليوم الأول لقاء وحيدا يجمع ضمك بالشباب، وذلك بعد أن تم تأجيل لقاء الرائد بالتعاون إلى السادس من نوفمبر المقبل، في حين يفتتح العدالة مواجهات اليوم الثاني من الجولة حينما يستضيف أبها، ويواجه الفيحاء نظيره الوحدة، على أن يحل الحزم ضيفا على النصر.

وتختتم مواجهات الجولة السبت بثلاثة لقاءات، حيث يلتقي الاتفاق بالفيصلي، والفتح بالأهلي، أما الاتحاد فيستضيف نظيره الهلال في قمة لقاءات الجولة.

وتنطلق الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الثلاثاء المقبل بخمس مواجهات، تجمع القادسية بالمجزل، والجيل بالعين، والشعلة مع جدة، والباطن بالنجوم، ويلتقي التقدم النهضة، في حين تستأنف الجولة الأربعاء المقبل بمواجهات الخليج وأحد، والبكيرية مع الكوكب، فيما يلتقي نجران بالأنصار، والطائي بالجبلين، وتختتم الجولة بمواجهة حطين والثقبة.