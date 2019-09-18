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رئيس الاتحاد العربي يدعو لتعزيز التعاون مع الآسيوي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تهنئة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد العربي، مشيرا إلى أنها تعد تجسيدا لثقة الجمعية العمومية للاتحاد وتقديرها لمكانة سموه المتميزة على الساحة العربية، معربا عن تمنياته لرئيس الاتحاد العربي ولمجلس الإدارة بالتوفيق والسداد لتحقيق أهداف الاتحاد العربي وتعزيز مسيرته نحو النمو والتطور في جميع المجالات.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين العربي والآسيوي لتطوير وتنمية كرة القدم في الوطن العربي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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