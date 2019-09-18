10 أسباب وراء خروج الاتحاد من الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

توالت ردود الفعل الغاضبة داخل نادي الاتحاد عقب خروج الفريق الأول لكرة القدم من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على يد الهلال بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في موقعة الإياب أمس الأول بالعاصمة الرياض.

وفيما تكالبت 10 أسباب دفعة واحدة على خروج الفريق الحزين، أعلنت إدارة نادي الاتحاد إنهاء التعاقد مع محترف الفريق التشيلي من أصل فلسطيني لويس خمينيز، فيما زادت المطالب الجماهيرية بإقالة سييرا، كما زادت الانتقادات بشأن حراسة المرمى التي وصفت بالمتواضعة.

وجاء إبعاد خمينيز كخطوة تصحيحية من إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي، رغم تبريرات مدرب الفريق خوسيه سييرا لمواطنه واستغرابه الحملة الغاضبة من جماهير الاتحاد بحق ابن جلدته.

إقالة سييرا

لم يطفئ قرار الاستغناء عن المحترف التشيلي لويس خمينيز مرارة ونار خروج الفريق من دوري أبطال آسيا، حيث طالبت جماهير الاتحاد إدارة النادي بإقالة مدرب الفريق خوسيه سييرا من منصبه نتيجة عناده وإصراره على الزج بمواطنه وعدم الاقتناع بمطالب الإدارة باستبداله قبيل إغلاق فترة التسجيل الصيفية، وعدم صنعه لهوية فنية للفريق، والذي تسبب في ظهور الفريق بمستويات باهتة في المباريات الست السابقة التي خاضها مع الفريق قبيل مواجهة الهلال آسيويا.

Advertisements

حراسة الاتحاد

حملت جماهير الاتحاد إدارة ناديها مسؤولية تواضع وضعف حراسة الفريق، نتيجة مكابرتها في قيد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي والذي تم قيده بدوري أبطال العرب دون قيده ضمن قائمة الفريق بالدوري أو بالبطولة الآسيوية، والاكتفاء بالثلاثي المحلي فواز القرني وعساف القرني وأمين بخاري.

كلاكيت الهلال

سيخوض الفريق الاتحادي مواجهته المقبلة أيضا أمام فريق الهلال ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها بجولة الإياب من دوري أبطال آسيا، حيث ستكون هذه المواجهة بمثابة رد الدين للاتحاديين والخروج من مأزق الخروج الآسيوي.

تبريرات الرئيس

برر رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي خروج فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا وتوديع أولى بطولات الموسم، بالتوجه نحو إعادة بناء الفريق بعد أن ارتفع الطموح عقب تسلمهم زمام الأمور بالنادي، رغم تأكيداته السابقة على المنافسة وحصد جميع بطولات الموسم كما أشار.