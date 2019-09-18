"همة حتى القمة" شعار الجولة المقبلة في دوري المحترفين والدرجة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، تسمية الجولة المقبلة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ، بـ "همة حتى القمة".
وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار "همة حتى القمة" الذي سيطلق على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، و الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.
وتنطلق الجولة الرابعة من دوري المحترفين غداً الخميس على مدار ثلاثة أيام متتالية ، حيث يشهد اليوم الأول لقاء وحيد يجمع ضمك بالشباب ، وذلك بعد أن تم تأجيل لقاء الرائد بالتعاون إلى السادس من نوفمبر المقبل ، في حين يفتتح العدالة مواجهات اليوم الثاني من الجولة حينما يستضيف أبها ، و يواجه الفيحاء نظيره الوحدة ، على أن يحل الحزم ضيفاً على النصر .
وتختتم مواجهات الجولة السبت القادم بثلاث لقاءات ، يجمع الأول الاتفاق بالفيصلي ، والفتح يلتقي الأهلي ، أما الاتحاد فيستضيف نظيره الهلال في قمة لقاءات الجولة .وتنطلق الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الثلاثاء المقبل بخمس مواجهات ، تجمع القادسية بالمجزل ، والجيل بالعين ، والشعلة مع جدة ، والباطن بالنجوم ، والتقدم يلتقي النهضة ، في حين تستأنف الجولة الأربعاء المقبل بمواجهات الخليج وأحد ، والبكيرية مع الكوكب ، فيما يلاقي نجران فريق الأنصار ، والطائي بالجبلين ، وتختتم الجولة بمواجهة حطين مع الثقبة.
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